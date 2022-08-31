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أشعة الشمس مصدر للسعادة!

أشعة الشمس مصدر للسعادة!
1 سبتمبر 2022 01:26

ترجمة: عزة يوسف

وجدت دراسة نشرها موقع Science Focus أن الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس يشعرون بالسعادة أكثر من الذين خضعوا للدراسة أثناء الأيام الغائمة.
ويقول باحثون آخرون، إن الشعور بالاكتئاب خلال أشهر الشتاء، مجرد فكرة جدلية معروفة بالاضطراب العاطفي الموسمي.
وحسب الموقع، فإنه على الرغم من أن التعرض الزائد لأشعة الشمس في أوقات الذروة يضر بالبشرة إذا كانت بلا حماية، إلا أنه مفيد أيضاً، إذ يسمح للجسم بتكوين فيتامين (د) الضروري لتقليل خطر الإصابة بمرض السرطان وتخفيض ضغط الدم.
ويُعتبر التعرض الصباحي لأشعة الشمس بالغ الأهمية لتنظيم الساعة البيولوجية والحصول على نوم صحي. وهناك اعتقاد راسخ في العديد من الدول بأن الأيام المشمسة تودي إلى المزيد من البهجة، إلا أن الأدلة العلمية لا تستطيع تأكيد ذلك، مع أنها تشير إلى أن التعرض لأشعة الشمس، بعد حماية البشرة، له عدة فوائد.

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