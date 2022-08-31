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هبة مجدي في «حرب الجبالي»

هبة مجدي في «حرب الجبالي»
1 سبتمبر 2022 01:26

محمد قناوي (القاهرة) 

كشفت الممثلة هبة مجدي عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «حرب الجبالي»، حيث تقدم دور فتاة شعبية ملتزمة، تقيم مع والدتها وشقيقتها في حي الجمالية بالقاهرة، إلا أنها تدخل في العديد من المشاكل مع أسرتها وجيرانها بسبب والدها. وتغادر هبة إلى بيروت خلال الأيام المقبلة للانضمام إلى أسرة المسلسل الذي سيتم تصويره كاملاً في العاصمة اللبنانية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل حي الجمالية بالقاهرة.
العمل يدور في 45 حلقة، تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، بطولة أحمد رزق، صلاح عبدالله، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، لقاء سويدان، وأحمد الرافعي.
وكان آخر ظهور تلفزيوني لهبة مجدي، في رمضان الماضي بمسلسل «المداح 2 أسطورة الوادي»، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول السحر، بطولة حمادة هلال.

هبة مجدي
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