الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

معركة الطماطم

معركة الطماطم
1 سبتمبر 2022 01:26

(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
موسم سياحي مزدهر في الإمارات
الإمارات السابعة عالمياً والأولى إقليمياً بجذب الاستثمارات السياحية

شارك آلاف الإسبان ومعهم سياح من أوروبا والعالم في مهرجان «توماتينا» السنوي الذي جرت فعالياته في بلدة بونول الشرقية بإسبانيا، وتراشق المشاركون من مختلف الأعمار بلب وحبات الطماطم على مدى ساعات سادها المرح والبهجة، ويعد المهرجان الشهير، الذي يوصف بأنه «أكبر معركة بالطماطم في العالم»، نقطة جذب رئيسة للسياح الأجانب، ولا سيما من بريطانيا واليابان والولايات المتحدة. 
ويعود تاريخ الاحتفال لشهر أغسطس 1945 عندما نشبت معركة بين الشباب المحليين وتراشقوا خلالها بشكل عفوي بثمار طماطم كانت معروضة في محال للخضراوات، ثم تحولت المشاجرة إلى مهرجان ينظم بصفة دورية.

أوروبا
السياحة
مهرجان توماتينا
إسبانيا
آخر الأخبار
مصرف لبنان المركزي
عربي ودولي
صندوق النقد الدولي يطلب تغيير قانون السرية المصرفية في لبنان
2 سبتمبر 2022
بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (يمين) إلى جانب رافاييل غروسي (وسط)
عربي ودولي
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022
طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
آثار الجفاف في بريطانيا
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©