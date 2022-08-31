معركة الطماطم

(أ ف ب)

شارك آلاف الإسبان ومعهم سياح من أوروبا والعالم في مهرجان «توماتينا» السنوي الذي جرت فعالياته في بلدة بونول الشرقية بإسبانيا، وتراشق المشاركون من مختلف الأعمار بلب وحبات الطماطم على مدى ساعات سادها المرح والبهجة، ويعد المهرجان الشهير، الذي يوصف بأنه «أكبر معركة بالطماطم في العالم»، نقطة جذب رئيسة للسياح الأجانب، ولا سيما من بريطانيا واليابان والولايات المتحدة.

ويعود تاريخ الاحتفال لشهر أغسطس 1945 عندما نشبت معركة بين الشباب المحليين وتراشقوا خلالها بشكل عفوي بثمار طماطم كانت معروضة في محال للخضراوات، ثم تحولت المشاجرة إلى مهرجان ينظم بصفة دورية.