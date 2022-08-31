بدء فعاليات مهرجان البندقية السينمائي

انطلقت فعاليات مهرجان البندقية السينمائي، اليوم الأربعاء، بتصريحات لرئيسة لجنة التحكيم الممثلة الأميركية جوليان مور حول مستقبل السينما. يبدأ الافتتاح الرسمي للمهرجان بعرض فيلم "وايت نويز" للمخرج نواه بومباك والمقتبس من أحد أبرز روايات الكاتب دون ديليلّو. ومنح المهرجان، وهو أقدم المهرجانات السينمائية العالمية، ضيفة الشرف الممثلة الفرنسية كاترين دونوف (78 عاماً) أسداً ذهبياً فخرياً عن مجمل مسيرتها.
وسبق لدونوف أن حصلت في دورة المهرجان عام 1998 على كأس "فولبي" كأفضل ممثلة عن دورها في "بلاس فاندوم" للمخرجة نيكول غارسيا. وتحدثت مور عن دورها كرئيسة للجنة التحكيم معتبرة أنه شرف عظيم أن تتولى هذا الدور. وقالت مور إنها حضرت لأول مرة إلى البندقية خلال مشاركتها في مسلسل تليفزيوني أميركي في عام 1986، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع فى ذلك الوقت أنها سوف تكون يوما ما رئيسة لجنة تحكيم المهرجان. ومن المقرر أن تشاهد مور 23 فيلما تشارك في المسابقة الرسمية مع أعضاء اللجنة الستة قبل منح الجائزة الرئيسية للمهرجان "الأسد الذهبي" يوم 10 سبتمبر.
وتابعت مور "أشعر أن النقاش بشأن مستقبل السينما ينتهي غالبا بالتركيز على الجانب التجاري". وأضافت "بالنسبة لي، الأمر الأكثر أهمية هو ما الذي يتم إبداعه، ما الذي نواصل إبداعه". يتنافس هذه السنة على نيل جائزة "الأسد الذهبي"، 23 فيلما مدرجاً في مسابقة المهرجان. وتترأس مور لجنة التحكيم بعد 20 عاماً على نيلها جائزة التمثيل في المهرجان.