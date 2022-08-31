طارق المنهالي يغني: «مولد المجد»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الفنان طارق المنهالي أغنية «مولد المجد»، بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

الأغنية من ألحان المنهالي وكلمات الشاعر سلطان بن بتلاء الحائز المركز الأول في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي، ومن توزيع المايسترو أحمد العسال وميكس ماستر علي رمضان وإشراف عام عبدالله الحارثي.

ولقيت الأغنية انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي من المهنئين للأمير في الذكرى الـ 37 لميلاد سموه.

وعبّر طارق عن فرحته بالأغنية قائلاً: سعيد بتلحين وأداء العمل الخاص بذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «حفظه الله»، لافتاً إلى أن العمل يتميز بطابع سامري سريع، ولاسيما أن الفنون السعودية والإماراتية يوجد بينها توافق وتجانس عريق وجميل.

وهنأ المنهالي صاحب السمو ولي العهد وشعب المملكة الشقيقة، متمنياً لسموه عمراً مديداً وحياة مليئة بالازدهار والتقدم.

يُذكر أن طارق المنهالي أول فنان إماراتي يتخرج في أكاديمية بيت العود العربي بأبوظبي، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ضمن أداء الفنون الخليجية والعربية، وقد أشرف على تدريبه الموسيقار الدكتور نصير شمة، وأطلق عليه لقب صوت الأصالة.