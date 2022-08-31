الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

عيضة المنهالي يتغنّى بـ «خفة الدم»

عيضة المنهالي يتغنّى بـ «خفة الدم»
31 أغسطس 2022 12:39

أبوظبي (الاتحاد) 

طرحت شركة الخوار للإنتاج الفني أحدث عمل للفنان عيضة المنهالي، بعنوان «خفة الدم»، يحمل الطابع الإماراتي الأصيل، كلمات الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، ألحان عبدالله المعمري وتوزيع موسيقي لأحمد أسدي.
الأغنية يترجم فيها المنهالي نداء العاشق المغرم، وتحمل كلماتها رومانسية عذبة للحبيب، وتقول:
فيك الحلاه.. وخفة الدم
لو كان في الزينات زينات
ثغـرك لآلــي مــا اتقــيّـم وعــيون حــورٍ عــاطفيات
ومنشول ع الكتفين أدهم وعــــودٍ تميّـله النسيمات 

أخبار ذات صلة
عيضة المنهالي يستعيد الذكريات

خــلّــيتني بك دوم مغرم ما كــن لي غــيرك ابنيات 

وتلاقي أغنية «خفة الدم» رواجاً بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وتشكل تعاوناً جديداً يضاف إلى التعاون السابق الناجح بين الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم والفنان عيضة المنهالي، وشركة الخوار للإنتاج الفني، في أغنيات مثل «الغلا انته» و«أحلام طيفه» و«شبيه القمر» و«تذكار أنا» و«عطني النسيان».

عيضة المنهالي
آخر الأخبار
مصرف لبنان المركزي
عربي ودولي
صندوق النقد الدولي يطلب تغيير قانون السرية المصرفية في لبنان
2 سبتمبر 2022
بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (يمين) إلى جانب رافاييل غروسي (وسط)
عربي ودولي
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022
طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
آثار الجفاف في بريطانيا
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©