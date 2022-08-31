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آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد

آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
31 أغسطس 2022 10:53

يترقب عشاق التكنولوجيا، الكشف القريب لسلسلة هواتف آيفون 14، بعد أسبوع من اليوم، مع تقارير تشير إلى اختيار "لون غريب" من قبل شركة أبل، ستضيفه للهواتف الجديدة.
 
وتعتمد أبل عادة على 4 ألوان أو 5، لهاتفها الأكثر قوة، آيفون برو ماكس، مع تثبيت اللونين الأبيض والأسود كلونين أساسيين لهذا الهاتف.

وكانت أبل قد فاجأت الجماهير بلون أزرق سماوي، لهاتف برو ماكس 13، العام الماضي، وهو الهاتف الذي لاقى شعبية كبيرة.

ولكن هذا العام، تؤكد معظم التقارير، وأبرز مصادر أخبار تسريبات أبل، أن الشركة أزاحت اللون السماوي من تشكيلتها آيفون برو 14.

ووفقا للتسريبات، ستعرض أبل هاتفا بلون جديد "غير مألوف"، وهو اللون البنفسجي، الذي من المتوقع أن يثير جدلا كبيرا بين المتابعين.

ولا يوجد تفاصيل حتى الآن عن درجة البنفسجي التي سيتم استخدامها للهاتف، حيث قد تكون فاتحة، أو غامقة قريبة من الأزرق.

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المصدر: وكالات
أبل
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