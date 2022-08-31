السعودية.. فتح تحقيق رسمي في حادثة التربية الاجتماعية بخميس مشيط

أوضحت إمارة منطقة عسير في السعودية، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس.

فيديو | أمير عسير يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على حادثة دار التربية الاجتماعية والتحقيق مع الأطراف كافة وإحالة القضية لجهة الاختصاص#الإخبارية pic.twitter.com/xCHWMyaFTn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 31, 2022