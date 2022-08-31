الجمعة 2 سبتمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«استاد آل مكتوم» يرحب باستضافة منتخبات «مونديال 2022»
راشد بن حميد يطالب الأندية بتقديم مستويات فنية متطورة
«الإمبراطور» و«العنابي».. مباراة «كاملة العدد»
زيادة عدد الأجانب «نعمة أم نقمة»؟
بوعصيبة يهنئ أبطال الدراجات
كالادزيتش.. «التعاقد المشروط»!
فهد المولد يتحدث عن «العرض المخجل»!
منتخبنا الـ 12 في آسيوية «شباب الطائرة»
بالميراس يسقط في كأس ليبرتادوريس
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
طياران يتعاركان بالأيدي داخل قمرة القيادة في السماء
طياران يتعاركان بالأيدي داخل قمرة القيادة في السماء
31 أغسطس 2022 08:15
أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية طيارين على خلفية شجارهما في منتصف رحلة كانا يقومان بها بين جنيف وباريس في يونيو الماضي، وفق ما نقلت صحيفة «لا تريبون».
وأوضح المصدر أنه بعد وقت قصير من الإقلاع، سمع مضيفو الطائرة الشجار، وحين دخلوا المقصورة وجدوا الطيارين يتعاركان بالأيدي.
وتدخل طاقم الطائرة لفض الشجار، وجرى نقل أحدهما إلى مكان آخر لما تبقى من الرحلة، فيما بقي سبب العراك غير واضح.
وقال المتحدث باسم شركة الطيران إن ما حصل «سلوك غير لائق تماما»، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق حول الواقعة.
كما ذكر مكتب الطيران المدني أنه لم يتم إخطاره بالحادث، «لأنه لم تكن هناك عواقب على الرحلة التي حطت بسلام في باريس».
أخبار ذات صلة
قرار فرنسي جديد بشأن منح التأشيرات للتونسيين
فرنسا تشهد ثاني أكثر صيف حرارة منذ 122 عاماً
المصدر: وكالات
الطيران
باريس
فرنسا
الأكثر قراءة
الاقتصادي
جلسة توعوية لتوضيح آلية رد ضريبة بناء المساكن للمواطنين
28 أغسطس 2022
الإمارات
ضبط مسافر بحوزته مصوغات ذهبية بمطار الشارقة تقدر قيمتها بنصف مليون درهم
31 أغسطس 2022
الإمارات
هند مانع العتيبة: الإمارات تضطلع بدور رائد عالمياً في تمكين المرأة
29 أغسطس 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
صندوق النقد الدولي يطلب تغيير قانون السرية المصرفية في لبنان
2 سبتمبر 2022
عربي ودولي
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©