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دنيا

طياران يتعاركان بالأيدي داخل قمرة القيادة في السماء

طياران يتعاركان بالأيدي داخل قمرة القيادة في السماء
31 أغسطس 2022 08:15

أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية طيارين على خلفية شجارهما في منتصف رحلة كانا يقومان بها بين جنيف وباريس في يونيو الماضي، وفق ما نقلت صحيفة «لا تريبون».

وأوضح المصدر أنه بعد وقت قصير من الإقلاع، سمع مضيفو الطائرة الشجار، وحين دخلوا المقصورة وجدوا الطيارين يتعاركان بالأيدي. 

وتدخل طاقم الطائرة لفض الشجار، وجرى نقل أحدهما إلى مكان آخر لما تبقى من الرحلة، فيما بقي سبب العراك غير واضح.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران إن ما حصل «سلوك غير لائق تماما»، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق حول الواقعة.

كما ذكر مكتب الطيران المدني أنه لم يتم إخطاره بالحادث، «لأنه لم تكن هناك عواقب على الرحلة التي حطت بسلام في باريس».

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المصدر: وكالات
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