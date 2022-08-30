5 مواقع  الأقدم في العالم

ترجمة: عزة يوسف

توثِّق المباني والمنشآت القديمة، كيف كان يعيش الأولون وكيف حافظوا على ثقافاتهم وشكل الحياة منذ آلاف السنين. ويذكر موقع Dozr الكندي بعض أقدم المباني في العالم:

1 - غوبكلي تبه

موقع أثري في جنوب شرقي تركيا يرجع تاريخه ما بين 9500 و8000 سنة قبل الميلاد، وهو أقدم بناء على الكرة الأرضية تم اكتشافه حتى اليوم، وهو أقدم من الأهرامات المصرية. والمثير فيه أن أعمدته مزينة بمنحوتات على أشكال حيوانات مثل الثيران والأسود والعقارب والنسور، ما يمنحنا فكرة كيف عاش الناس في تلك الحقبة.

2 - كيرن أوف بارنينيز

نصب قديم من العصر الحجري في شمالي فرنسا، ثاني أقدم بناء في العالم، يرجع تاريخه إلى عام 4800 قبل الميلاد، وهو أكبر ضريح صخري وُجِد حتى اليوم، يحتوي على 11 مقبرة.

3 - مقبرة بوغون

ثالث أقدم مبنى في العالم وتوجد أيضاً في فرنسا، وتضم 5 أضرحة، وتم إنشاؤها في أوقات مختلفة من 1200 سنة، إلى 4700 سنة و3500 سنة قبل الميلاد.

4 - أوروك

تُعتبر مدينة أوروك أو «الوركاء» أحد أقدم الإنشاءات في العالم، وهي مدينة تاريخية للحضارة السومرية والبابلية والمدينة التاريخية، وتقع شرقي ضفة نهر الفرات بالعراق. يُقال إنها أول مدينة تم إنشاؤها على الإطلاق، وتتكون من عدة معابد ومبان، بُنيت عام 4000 قبل الميلاد، وكانت موطناً لـ40 ألف شخص، واستُخدم فيها الطوب.

5 - ناب أوف هاور

مزرعة أثرية مبنية بالأحجار وقد تكون أقدم منزل حجري في كل أوروبا، توجد في اسكتلندا ويرجع تاريخها إلى عام 3700 قبل الميلاد، وتتكون من مبنيين حجريين يطلان على البحر. يُعتقد أن ساكنيها كانوا يرعون الماشية والأغنام ويزرعون حبوبهم بأنفسهم، كما أن قربهم من البحر جعل من الصيد وجمع المحار جزءاً من مصادر غذائهم.