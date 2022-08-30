6 نصائح لبداية مدرسية مريحة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بعد فترة طويلة من الراحة والاستمتاع خلال الإجازة الصيفية، يعود الطلبة للدراسة والواجبات، لكن الكثيرين يصعب عليهم التأقلم في الأسبوع الأول من العودة، فكيف نساعدهم على ذلك؟

الدكتورة نادية الخالدي اختصاصي الإرشاد الأسري والصحة النفسية، قالت إن الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، هو عودة للنظام الفعلي، الذي يدمج بين العمل والبيت، مشددة على أهمية الانخراط في الدراسة بشكل سهل وسلس ومريح. وحذّرت من آثار الفوضى وعدم الانتظام في النوم، وشددت على ضرورة أخذ القسط الكافي من الراحة وعدم الإفراط في السهر واللعب، وعدّدت بعض الخطوات من أجل بداية مدرسية إيجابية ومريحة.

نادية الخالدي

1 - الاستعداد نفسياً للعودة إلى الدراسة عن طريق تهيئة الطالب لترك العادات التي كان يتبعها خلال فترة الإجازة. وأول ما يجب أن يقوم به الآباء عند العودة للمدارس، التعامل مع الطلبة بناء على المرحلة العمرية التي وصل إليها، من فترة التأسيس وصولاً إلى المرحلة الجامعة. ومن المفيد التوضيح لهم أنه في كل مرحلة جديدة سيتعلمون أشياء مختلفة ونافعة ضمن خطة واضحة.

2 - التحدث مع الطلبة عن أهم ما يريدون تعلمه والهوايات التي يجب ممارستها، مع تعديل بعض السلوكيات، كالتقليل من استعمال «السوشيال ميديا» ووسائل التكنولوجيا، والمناقشة في بعض المهارات المفروض تعلمها بناء على نمط شخصية كل طفل، والاتفاق على الانتظام في حل الواجبات ومراجعة الدروس، حتى يكون الطالب على أتم الاستعداد للعودة إلى النظام الدراسي.

3 - تنظيم وقت النوم، لكي يحصل الطفل على التركيز الكامل في يومه الدراسي واستيعاب الدروس بشكل جيد، مع الحصول على القسط الكافي من النوم. ويجب النوم مبكراً، ويتحقق ذلك تدريجياً بتقليل ساعات السهر وتعديل نمط الحياة جيداً، بما يسمح للطالب بالاستيقاظ وهو بكامل نشاطه.

4 - تحديد وقت الوجبات بشكل واضح، بحيث تكون غنية ومتوازنة، وموزعة بشكل جيد على مدار اليوم، حتى لا يتعرض الطالب لمشاكل صحية، وينعم بالحيوية.

5 - وقت الدراسة يجب ألا يزيد عن ساعتين خلال الأسابيع القليلة الأولى، وذلك رهين بتجنب الفوضي وتحقيق الهدوء خلال اليوم الدراسي، بحيث يحدد كل مساء ما سيقوم به في صباح اليوم التالي. يذاكر دروسه ويحل واجباته، ثم يقوم بأبسط أموره، كتجهيز ملابسه وتحضير كتبه ومحفظته.

6 - تخصيص وقت للعائلة لمناقشة ما يتعلق بالدراسة وممارسة الهوايات وتحقيق الأهداف بالاتفاق بين الوالدين والطالب ضمن أسلوب إيجابي، بحيث يتم تخصيص بعض الجوائز التحفيزية لمكافأته وتشجيعه.