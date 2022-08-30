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دنيا

ماسك يستعين بـ«شاهد» لإثبات مخالفات تويتر

ماسك يستعين بـ«شاهد» لإثبات مخالفات تويتر
31 أغسطس 2022 02:19

نيويورك (أ ف ب) 

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طلب إيلون ماسك رسمياً من مسؤول الأمن السابق في تويتر بيتر زاتكو، الذي اتهم المنصة مؤخراً بالكذب، تقديم مستندات والإدلاء بشهادته في إطار الدعوى القضائية بين الملياردير والشبكة الاجتماعية، وقال محامو زاتكو إن موكلهم يدرس الطلب.
في وثيقة أرسلها إلى وزارة العدل وهيئتين ناظمتين أميركيتين، اتهم الرجل، تويتر بالتقصير في حماية الأمن الإلكتروني لبيانات مستخدميها.
ويعزز هذا الاتهام موقف إيلون ماسك، الذي يقول إنه تخلى عن صفقة الاستحواذ على تويتر، لأن الشركة كذبت عليه بشأن الحسابات المزيفة والبريد العشوائي.

إيلون ماسك
تويتر
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