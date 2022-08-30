«أسبوع مطاعم دبي».. تجارب للذواقة

دبي (الاتحاد) في إطار الاحتفال بمرور 25 عاماً على انطلاق «مفاجآت صيف دبي»، قدم العديد من الخبراء في مجال الطهي تجارب تذوق طعام لا تنسى في أنحاء المدينة خلال أسبوع مطاعم دبي. وذكر الشيف علي فؤاد من فندق جميرا القصر بمدينة جميرا أن مدينة دبي تشتهر بما تقدمه في عالم الطهي والمطاعم، وذلك باعتراف من دليل المطاعم الباريسية غولت وميلو، وأيضاً دليل ميشلان، الذي تم إطلاقه مؤخراً. وقال: لطالما كنت شغوفاً في مجال الأغذية والمشروبات، ولقد منحتني دبي الفرصة للتعبير عن نفسي من خلال عالم الطعام والإبداع والفن، والأطباق التي استوحيتها من وصفات والدتي، ومن تراث الأطباق اللبنانية التقليدية بلمستي الخاصة. وأشار الشيف بيشال تابا في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي، إلى أنه يشجع على نمط طعام صحي، وأسلوب الحياة مستدام، من خلال تقديم خيارات المأكولات العضوية والنباتية الخالية من الجلوتين. وقال: كل طبق نقدمه أعتبره رحلة في عالم المذاقات، بدءاً بتاكو اللحم البقري المشوي مع صلصة التفاح والكزبرة وصلصة الزبادي، وحتى سمكة التونة المتبلة بالعسل والصويا. ويتواصل البرنامج الصيفي الذي أعدته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بمناسبة اليوبيل الفضي لـ «مفاجآت صيف دبي»، حتى 4 سبتمبر المقبل.