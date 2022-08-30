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دنيا

بريطانيا تتوقع صيفاً أطول وأكثر جفافاً في المستقبل

جفاف أنهار ومجاري مائية في بريطانيا
30 أغسطس 2022 19:55

قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن من المرجح أن تشهد إنجلترا أطول فصول صيف وأكثرها جفافا خلال السنوات العشر المقبلة والتي قد تؤدي إلى تفاقم مخاطر الجفاف وذلك بسبب تزايد تغير المناخ.
وأضافت أن من المتوقع أن تستمر الظروف الشبيهة بالصيف لفترة أطول ومن المرجح أن ينخفض معدل هطول الأمطار في إنجلترا مستقبلا خلال فصول الخريف بما يتراوح بين أربعة و12 بالمئة.
وقال دانييل كوتيريل، العالم في هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، في بيان "خلص بحثنا إلى أن أنماط الطقس التي تشبه الصيف إلى حد كبير، وتؤدي إلى أحوال مناخية أكثر جفافا، ستبدأ في الامتداد حتى بداية الخريف".
وأضاف "على الرغم من عدم توقعنا رؤية هذا التغير في النمط بشكل وشيك، فإن إحدى النتائج الرئيسة لهذه الدراسة هي أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف خلال فصول الخريف اعتبارا من منتصف عام 2020... يشير إلى احتمال تفاقم مخاطر الجفاف".
وطُرحت هذه النتائج في بحث بعنوان "الامتداد المستقبلي لصيف المملكة المتحدة وتأثيره على هطول الأمطار في الخريف".

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المصدر: رويترز
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جفاف
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