الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«مفاجآت صيف دبي».. تتواصل

«مفاجآت صيف دبي».. تتواصل
30 أغسطس 2022 17:41

 تحتفل دبي هذا العام باليوبيل الفضي لـ «مفاجآت صيف دبي»، وسط أجواء مبهجة وتصاميم إضاءة أخاذة في جميع أنحاء المدينة.

ومع اقتراب الحدث الصيفي من اختتام فعالياته في 4 سبتمبر المقبل، لا يزال هناك وقت لسكان وزوار دبي الاستمتاع بتلك الأجواء الممتعة وسط تصاميم ديكور متنوعة ومبدعة تجتذب المتسوقين في جميع مولات دبي ومراكزها التجارية.

ومن أبرز ما يلفت الأنظار كشك التصوير Cooler than Ever في دبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، والمجسمات الفنية المبهجة، وديكور الكوخ الكبير في مركز دبي المالي العالمي، وأيضاً الزينة عند مدخل المول في سيتي ووك، ولاست إكزت الخوانيج ووك، ذلك بالإضافة إلى شخصيتي دبي الأيقونيتين مدهش ودانة في أنحاء المدينة.

أخبار ذات صلة
«أسبوع مطاعم دبي».. تجارب للذواقة
«صيف دبي».. كرنفال عروض
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
صيف دبي
مفاجآت صيف دبي
آخر الأخبار
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
الرياضي
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
اليوم 11:28
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوم 11:23
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©