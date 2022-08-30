«مفاجآت صيف دبي».. تتواصل

تحتفل دبي هذا العام باليوبيل الفضي لـ «مفاجآت صيف دبي»، وسط أجواء مبهجة وتصاميم إضاءة أخاذة في جميع أنحاء المدينة.
ومع اقتراب الحدث الصيفي من اختتام فعالياته في 4 سبتمبر المقبل، لا يزال هناك وقت لسكان وزوار دبي الاستمتاع بتلك الأجواء الممتعة وسط تصاميم ديكور متنوعة ومبدعة تجتذب المتسوقين في جميع مولات دبي ومراكزها التجارية.
ومن أبرز ما يلفت الأنظار كشك التصوير Cooler than Ever في دبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، والمجسمات الفنية المبهجة، وديكور الكوخ الكبير في مركز دبي المالي العالمي، وأيضاً الزينة عند مدخل المول في سيتي ووك، ولاست إكزت الخوانيج ووك، ذلك بالإضافة إلى شخصيتي دبي الأيقونيتين مدهش ودانة في أنحاء المدينة.