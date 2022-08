«ترافيس» العالمية تعود إلى «أوبرا دبي».. في أكتوبر

دبي (الاتحاد)

تستضيف «دبي أوبرا» حفل ترافيس العالمي الاثنين 17 أكتوبر المقبل الساعة 8:00 مساءً.

ومنذ صدوره أوّل مرة، تربّع ألبوم ترافيس الثالث The Invisible Band، على قمة لائحة الأسطوانات الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة، محقّقاً 4 مرّات الأسطوانة البلاتينية لأعلى المبيعات، وتضمّن الألبوم أغنيات ناجحة مثل Sing،Side،Flowers In The Window.

وشارك في إنتاج الألبوم نايجل جودريتش المنتج الذي عمل مع فرق شهيرة مثل راديوهيد وبول مكارتني، والذي أنتج ألبوم ترافيس The Man Who محقّقاً الأسطوانة البلاتينية 9 مرّات.لمع نجم ترافيس على مر السنين، وتصدّرت ألبومات الفرقة العديد من المهرجانات الموسيقية مثل Glastonbury، وT in the Park، وWitness Ireland، وFuji Rock Japan، وBenicassim Spain، وسواها من المهرجانات الموسيقية الرائدة في العالم، فضلاً عن عروض دخلت تاريخ الموسيقى الحديثة مثل Coachella، وMontreux.

وصرّح مغنّي الفرقة فران هيلي، وهو مغنٍّ وكاتب أغاني وموسيقي أسكتلندي: أصدرت فرقة ترافيس ألبوم The Invisible Band أوّل مرّة قبل 20 عاماً، وهذا الحفل يمثّل فرصة مثالية للاستماع مجدداً إلى نخبة مختارة من الأعمال التي قدّمتها الفرقة في تلك الفترة. إنه عمل فني رائع يضمّ أشهر الأغاني الفردية مثل Side، وFlowers In The Window، Afterglow، وLast Train. ومن المدهش حقاً أن تلك الأغاني لا تزال تحافظ على مكانتها ورونقها منذ 20 عاماً وإلى يومنا هذا، ونحن نتطلّع إلى إقامة هذا العرض الرائع في دبي.

وقال متحدّث باسم دبي أوبرا: تسعدنا استضافة حفل فرقة ترافيس لتقديم ألبوم The Invisible Band في دبي، في خطوة تُدخل البهجة والسرور إلى قلوب عشّاق هذه الفرقة المميّزة، ونأمل أن نقدّم لهم عرضاً لا يُنسى.

وأعادت فرقة ترافيس إصدار ألبوم The Invisible Band بنسخة جديدة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 20، ويضمّ الألبوم مجموعة من الأغاني الأصيلة، وباقة مختارة من الأغاني المعاصرة، ومقاطع موسيقية متنوّعة ومبتكرة، ومقاطع من حفلات غنائية مباشرة. وبهذه الباقة من الأغاني تمكّنت فرقة ترافيس من ابتكار ألبوم مثالي مدّته 45 دقيقة أشادت به مجلة Q لاحتوائه نخبة من أفضل الأغاني وأكثرها حرفية وشهرة في مسيرة الفرقة المهنية.