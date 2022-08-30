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«منشد الشارقة» في الإمارات.. 4 سبتمبر

«منشد الشارقة» في الإمارات.. 4 سبتمبر
30 أغسطس 2022 16:07

الشارقة (الاتحاد) 

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أعلن برنامج «منشد الشارقة»، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن إجراء اختبارات الأداء للموهوبين من دولة الإمارات والمقيمين فيها، يوم الأحد 4 سبتمبر المقبل، لاختيار أفضل المواهب في الإنشاد للمشاركة في الدورة الـ 14 من البرنامج.وللراغبين في حضور تجربة تقييم أصواتهم وخبراتهم في الإنشاد التوجه في الموعد المحدد إلى مبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بين الساعة 8:00 صباحاً والساعة 8:00 مساءً، وستقوم لجنة تحكيم البرنامج باختيار المؤهلين للصعود إلى منصة البرنامج والتنافس مع المتسابقين الآخرين الذين تأهلوا أمام لجان التحكيم في بلدان أخرى أو الذين تم اختيارهم من بين المتقدمين عبر الإنترنت.
وتضم لجنة التحكيم في الإمارات المنشد أحمد المنصوري والموسيقار طارق الهاشمي، أما الراغبون في التقدم لاختبارات الأداء عبر الإنترنت فيمكنهم المشاركة من أي مكان في العالم، حتى 3 سبتمبر المقبل، وذلك بإرسال فيديو مصور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج: http://www.munshidsharjah.ae.
وبرنامج «منشد الشارقة» الذي انطلق عام 2006، يشكل منصة بارزة لتقديم نجوم الإنشاد، ويقدم في كل دورة نخبة من المنشدين ويتوج فائزاً بلقب البرنامج، وشملت مرحلة اختبار الأصوات استعداداً لانطلاق الدورة الـ 14 من البرنامج السعودية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب والأردن ومصر والإمارات، إضافة إلى مشاركين تقدموا إلى اختبارات الأداء عبر الإنترنت.

منشد الشارقة
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