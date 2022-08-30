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دنيا

قائمة بأفضل الهواتف الذكية ذات التقنيات المميزة

قائمة بأفضل الهواتف الذكية ذات التقنيات المميزة
30 أغسطس 2022 14:58

مع اقتراب فصل الخريف وموعد كشف العديد من الشركات عن أجهزتها المحمولة الجديدة، نشر موقع gsmarena قائمة بالهواتف التي تثير اهتمام رواد الإنترنت مؤخرا.

وتبعا للقائمة التي نشرها الموقع فإن رواد الإنترنت يثير اهتمامهم بشكل رئيسي مؤخرا هواتف iPhone 14 التي وعدت آبل بالكشف عنها رسميا في السابع من سبتمبر المقبل.

وفي المرتبة الثانية من في القائمة جاء هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra الذي اعتبره الكثيرون واحدا من أفضل الهواتف الذكية حاليا، وجهازا متميزا ومتكاملا من حيث الأداء وقدرات التصوير.

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وثالثا يحل في القائمة هاتف Galaxy A53 من سامسونغ، إذ صنف هذا الهاتف بأحد أفضل الأجهزة الذكية من حيث المواصفات المقدمة بهذا السعر، وتلاه رابعا هاتف iPhone 13 Pro Max في المرتبة الرابعة.

وخامسا في التصنيف جاء هاتف Redmi Note 11 من Xiaomi الذي يعتبر من بين أفضل الهواتف الذكية حاليا، وتلاه هاتف Redmi Note 11 S.

وشملت قائمة أشهر 10 هواتف يهتم بها الناس تبعا للموقع أيضا أجهزة مثل  iPhone XR، وiPhone X.

المصدر: وكالات
الهواتف الذكية
الهواتف المحمولة
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