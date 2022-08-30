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أسد يقتل رجلاً ويلتهمه في غانا دفاعاً عن شبله
أسد يقتل رجلاً ويلتهمه في غانا دفاعاً عن شبله
30 أغسطس 2022 09:12
قُتل رجل، بحديقة أكرا للحيوان في غانا، الأحد، بعد مهاجمته من قبل أسد، انقض عليه دفاعا عن شبله.
وهاجم الأسد الرجل الذي تسلق سياج حديقة الحيوان، في محاولة لسرقة شبله، فأوقعه قتيلا ثم التهمه فيما بعد.
وقال بينيتو أوسو بيو، نائب وزير الأراضي والموارد الطبيعية: الاقتراب من صغار الحيوانات يشعرها بالخطر، لذلك يجب الحذر جيدا، نطلب من الزائرين الكف عن فعل أي شيء من هذا القبيل".
وتم استدعاء رجال الشرطة إلى مكان الحادث لإخلاء الجثة حيث بدأت التحقيقات.
في غضون ذلك، أكدت السلطات أن الأسد واللبوة واثنين من الأشبال في أمان وبقوا في حديقة الحيوان.
وقال بيان الشرطة: "بعد الفحص الطبي الشرعي اللازم لموقع الحادث، تم نقل الجثة وإيداعها في مشرحة مستشفى الشرطة لحفظها وتشريحها.
وأضاف: "تعمل الشرطة مع إدارة حديقة الحيوان ولجنة الغابات للوصول إلى حقيقة هذا الحادث المؤسف".
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المصدر: وكالات
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