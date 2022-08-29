3 توابل لخسارة الوزن

أبوظبي (الاتحاد)

تشتهر الهند بالتوابل المتنوعة الفريدة من نوعها، وباستخداماتها الواسعة في الطهي والطب لكثرة فوائدها الصحية. وأوضح موقع Indian Express دورها في خسارة الوزن وتعزيز المناعة، وذكر 3 منها.

1 - بذور الكمون:

لها خواص مضادة للأكسدة تعزز المناعة وتحمي من الالتهاب والسرطان، وتحسن التمثيل الغذائي.

2 - الكمون الملكي:

غني بالفيتامينات والمعادن، يساهم في خسارة الوزن، ويلعب دوراً مهماً في تطهير الجهاز الهضمي.

3 - بذور الشمر:

تحتوي على مضادات الأكسدة ومصدر غني بالألياف، ولها خواص مدرة للبول، ما يساعد في تخليص الجسم من السموم.