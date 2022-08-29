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3 توابل لخسارة الوزن

3 توابل لخسارة الوزن
30 أغسطس 2022 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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تشتهر الهند بالتوابل المتنوعة الفريدة من نوعها، وباستخداماتها الواسعة في الطهي والطب لكثرة فوائدها الصحية. وأوضح موقع Indian Express دورها في خسارة الوزن وتعزيز المناعة، وذكر 3 منها.
1 - بذور الكمون: 
لها خواص مضادة للأكسدة تعزز المناعة وتحمي من الالتهاب والسرطان، وتحسن التمثيل الغذائي.
2 - الكمون الملكي: 
غني بالفيتامينات والمعادن، يساهم في خسارة الوزن، ويلعب دوراً مهماً في تطهير الجهاز الهضمي.
3 - بذور الشمر: 
تحتوي على مضادات الأكسدة ومصدر غني بالألياف، ولها خواص مدرة للبول، ما يساعد في تخليص الجسم من السموم.

الهند
التوابل
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