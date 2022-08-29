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طارق لطفي.. خارج «الدفعة»

طارق لطفي.. خارج «الدفعة»
30 أغسطس 2022 00:52

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

نفى الممثل طارق لطفي مشاركته في المسلسل الدرامي «الدفعة»، والذي تردد أنه سيجسد فيه شخصية أستاذ جامعي متخصص في عالم الجريمة. وأكد لـ«الاتحاد» أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، لكنه في مرحلة المفاوضات مع جهة الإنتاج ولم يحسم أمره. 
وأوضح لطفي أن المسلسل التاريخي «ليلة السقوط»، سيتم عرضه في أكتوبر المقبل على الشاشات الفضائية، ويجسد فيه شخصية «أبوعبدلله» وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية.
وكشف أن العمل جرس إنذار ضد التطرف، تأليف مجدي صابر، إخراج السوري ناجي طعمي، ويشارك في بطولته باسم ياخور وصبا مبارك.
ويتنظر طارق طرح فيلمه «حفلة 9»، ويجسد شخصية غامضة يبحث عنها الجميع، وتدور الأحداث في إطار التشويق، ويشارك في بطولته أحمد وفيق ونهال عنبر، تأليف عمر عبد الحليم وإخراج عبد المنعم ربيع. ويخوض لطفي تجربة سينمائية جديدة بعنوان «الجوزاء».

طارق لطفي
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