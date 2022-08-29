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«ذا لايون كينج» لأول مرة في أبوظبي والشرق الأوسط

«ذا لايون كينج» لأول مرة في أبوظبي والشرق الأوسط
30 أغسطس 2022 00:52

أبوظبي (الاتحاد) 

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تستضيف أبوظبي العرض الموسيقي «ذا لايون كينج» لأول مرة في الشرق الأوسط في شهر نوفمبر المقبل. 
وذكر نيكولاس رينا المدير الإداري لشركة برواكتيف إنترتينمنت المنظمة للحدث، أن أبوظبي نجحت في استضافة العديد من الفعاليات عالمية المستوى خلال السنوات الأخيرة، لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع الترفيه. وقال: يسرنا تقديم «ذا لايون كينج»، العرض الموسيقي الأبرز في العالم، للمرة الأولى في الشرق الأوسط ونأمل أن يحظى بتقدير الجمهور.
وأشار إلى أن جمهور أبوظبي على موعد مع فرصة فريدة لحضور المسرحية الموسيقية الأبرز في العالم، والاستمتاع بمجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية والأغاني الحائزة جوائز. ويوفر العرض العالمي، الذي لاقى إقبالاً واسعاً في أكثر من 100 مدينة حول العالم تجربة فريدة لعشاق المسرح الغنائي في دولة الإمارات.
وأورد نيكولاس رينا أن قطاع الترفيه يشهد تطوراً مستمراً، وتضيء استضافة أبوظبي للعروض الأولى من نوعها في المنطقة على العاصمة كوجهة مفضلة للترفيه والتسلية. 
وقال: عملت شركة برواكتيف إنترتينمنت على تقديم «ذا لايون كينج» في أبوظبي لسببين: الأول البنية التحتية الرائدة التي تتميز بها الإمارة وتتيح استضافة إنتاج بهذا الحجم، والثاني تعزيز حضور أبوظبي عالمياً من خلال الاستضافة المنتظمة للفعاليات والتجارب العالمية، مثل العرض المسرحي المميز «ذا لايون كينج».

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