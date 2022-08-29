علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى الإسكندرية

أول ما يثير الانتباه في الإسكندرية المصرية، أنها مختلفة كثيراً عن باقي مدن مصر، حيث تشعر وكأنك أمام مدينة ذات منحى ثقافي وتراثي مختلف، وهي حقاً كذلك. فلقد احتفظت هذه المدينة التاريخية، التي أنشأها الإسكندر الأكبر عام 332 ق.م، لنفسها بكثير من الخصوصية، وكيف لا وهي ثمرة أخيرة لعصور وحضارات مختلفة ومتباينة مرت عليها عبر قرون طوال. فإذا كانت هذه زيارتك الأولى لها، فاستعد لكثير من الاكتشافات والقصص والمزارات التاريخية المميزة.

كأي مدينة ساحلية أنت أمام أجواء لطيفة في الصيف، وأجواء مزمجرة ماطرة في الشتاء، لكن مهما يكن فهي أجواء جميلة رائعة إذا ما قورنت بأجواء أوروبا ومدن الثلج. نسمات الهواء العليلة تحوط بك من كل مكان، وأوجه المصريين البسيطة الضحوك، تجدها هنا أنّى وليت وجهك.

مقصدك الأول في هذه المدينة يجب أن يكون وسط الناس، حيث كورنيش الإسكندرية الشهير، الذي يسير بمحاذاة البحر المتوسط على طول المدينة الشاسعة، وهو بمثابة فرصة للاستمتاع بمنظر رائع للشروق والغروب، وفرصة لتناول بعض الأطعمة والمشروبات الشعبية الخفيفة، مثل البطاطا والذرة المشوية والترمس وحمص الشام والتين الشوكي وسواها الكثير.

لم تعد شواطئ الإسكندرية كما في الماضي مناسبة للاستمتاع بالسباحة فيها مع الازدحام الشديد والمرافق المتواضعة بعض الشيء، لذلك إذا كان ثمة رغبة في السباحة والاستمتاع بأجمل شواطئ مصر على الإطلاق، فالأمر لن يكلفك أكثر من ساعة ونصف الساعة باتجاه الغرب، حيث قرى الساحل الشمالي المصري، وهي رقعة سياحية مميزة بما تشتمل عليه من قرى سياحية غاية في الطبيعة والجمال، مع خدمات ومرافق فاخرة. ولكن في الساحل الشمالي، لن تكون في مصر بل في مكان آخر، عن نفسي لم أجد نفسي في الساحل الشمالي، فأنا أحب الأجواء الشعبية التي توفرها الإسكندرية بدون شك.

الإسكندرية وجهة متعددة الاهتمامات، فإذا كنت من محبي الثقافة، فلا تفتك زيارة مكتبة الإسكندرية الجديدة ذات التصميم الفريد واللافت والتي بنيت على أنقاض مكتبة الإسكندرية القديمة ذات الصيت الكبير، حيث المحتوى الضخم من الكتب والمخطوطات النادرة، بالإضافة إلى ملحقاتها من المعارض والمتاحف.

في شوارع الإسكندرية تلاحظ نمطاً معمارياً مميزاً في كثير من الأبنية، وهي تصميمات يعود أكثرها لمصر الملكية، تضفي على المكان الحنين إلى الماضي أو كما يقال «النوستاليجا». وتنتظرك في الإسكندرية الكثير من المزارات التاريخية مثل المسرح الروماني وعامود السواري، اللذين يعودان لحقبة مصر الرومانية، وقلعة قايتباي التي تحتضن البحر وبنيت في القرن الثامن الهجري لصد الدفاع عن المدينة من جهة البحر، وغير بعيد من القلعة جامع «المرسي أبو العباس» والذي يعود تاريخ بنائه الأول إلى القرن التاسع الهجري.