مشكلة تقنية ترجئ إطلاق  «صاروخ القمر»

(أ ف ب)

أرجأت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» مهمة إطلاق المركبة الفضائية «أرتيميس 1» بسبب مشكلة تقنية بأحد محركات الرئيسة في الصاروخ العملاق الذي يحمل آمال الولايات المتحدة في العودة إلى القمر بعد خمسين سنة من رحلة «أبولو»، ويحتمل إطلاق الصاروخ إما الجمعة أو الاثنين المقبلين.

وكانت الفرق الفنية في «ناسا» قد واجهت صعوبات في ملء خزانات الصاروخ بنحو ثلاثة ملايين لتر من الهيدروجين والأكسجين السائل شديد البرودة، وبدأ الملء متأخراً ساعة تقريباً، بسبب ارتفاع خطر الصواعق، وكان من المقرر أن تستمر العمليات ساعات عدة حتى ملء الصاروخ.. لكن تسرباً محتملاً، أدى إلى توقف العمليات ومن ثم استئنافها.