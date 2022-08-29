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«الولد السادس» يحصد جوائز «أنجوليم السينمائي»

«الولد السادس» يحصد جوائز «أنجوليم السينمائي»
30 أغسطس 2022 00:52

انغوليم (أ ف ب) 

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حصد «الولد السادس»، وهو الفيلم الأول للمخرج الفرنسي ليوبولد لوغران، العدد الأكبر من جوائز مهرجان الفيلم الفرنكوفوني في أنجوليم، وحاز الفيلم الذي يغوص في «رغبة الأمومة العميقة» أربع جوائز بينها واحدة لأفضل سيناريو وأخرى لأفضل ممثلة نالتها بالتساوي ساره جيرودو وجوديت شيملا، بحسب القائمة التي أُعلنت في ختام دورة تميزت بأعمال تتناول قضايا مجتمعية. 
كما فاز الفيلم الذي اقتبسه ليوبولد لوغران وكاترين باييه عن رواية لآلان جاسبار بجائزة فالوا للموسيقى وجائزة الجمهور.
أما الفيلم الثاني الأكثر فوزاً بالجوائز، فهو «أزرق القفطان» لمريم التوزاني.

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