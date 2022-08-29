«ليجولاند المائية» ترحب بطلاب «قرية سند»

في إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية لمنتجع ليجولاند دبي استضافت حديقة ليجولاند المائية، وهي جزء من منتجع ليجولاند دبي، 5 طلاب من قرية سند في دبي، والتي تُعد أكبر مركز متخصص لفهم اضطرابات طيف التوحّد والأمراض المشابهة وعلاجها على مستوى المنطقة. 5 طلاب من «قرية سند» وهم: وليد وعبدالله وعمر ويوسف وسليمان، وتتراوح أعمارهم بين 12و14 عاماً، احتفلوا مع مدرسيهم بأحدث إنجازاتهم السلوكية. ووفقاً لما ينص عليه العقد السلوكي لطلبة «قرية سند»، وعند انتهائهم من المهام المطلوبة، وحصولهم على كل التقديرات لاتباعهم القواعد، يتم مكافأتهم برحلة ليوم واحد إلي واحدة من الوجهات الترفيهية المفضلة لهم في الدولة، وقد قاموا باختيار حديقة ليجولاند المائية للاحتفال بهذا الإنجاز وقضاء يوم ممتع مليء بالمرح والترفية. وقامت الإدارة بتوجيه الدعوة للطلبة ومدرسيهم للاستمتاع بمغامرة لا تنسي تحمل طابع الليجو بحديقة ليجولاند المائية والتي حصلت مؤخراً على جائزة «اختيار المسافرين» لعام 2022 الخاصة بموقع «تريب أدفايزر»، وهي جوائز يتم منحها لأبرز الوجهات الترفيهية والسياحية، والتي تقدم تجارب مميزة لزوارها استنادا إلى التعليقات والتقييمات الإيجابية للمسافرين من أنحاء العالم. واحتلت حديقة ليجولاند المائية المركز 19 من بين أكثر من 3000 مَعلَم ترفيهي وسياحي على مستوى العالم. وخلال اليوم الترفيهي بحديقة ليجولاند المائية، قام طلاب «قرية سند» بتجربة الزلاقات والألعاب المائية والمرافق الترفيهية بالحديقة والتي يبلغ عددها 20 لعبة. وهذه المبادرة هي أول مبادرة للمسؤولية المجتمعية من بين عده مبادرات بين منتجع ليجولاند دبي و«قرية سند». وسيتعاون منتجع ليجولاند دبي مع العديد من المنظمات المحلية، في إطار الالتزام بالمسؤولية المجتمعية.