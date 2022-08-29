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دنيا

العثور على ديناصور صوروبودا ضخم

تعبيرية
29 أغسطس 2022 20:05

استخرج علماء إحاثة برتغاليون وإسبان في مطلع أغسطس الجاري في حديقة منزل بوسط البرتغال عظاماً متحجرة لديناصور يمكن أن يكون الأكبر من سلالة الصوروبودا أو سحليات الأرجل اكتشف حتى اليوم في أوروبا.

وقالت عالمة الحفريات اليزابيتشي مالافايا من معهد دوم لويز بكلية العلوم في جامعة لشبونة لـ«فرانس برس»: «إنه واحد من اكبر النماذج المعروفة في أوروبا أو حتى في كل أنحاء العالم».

وأوضحت أن الباحثين عثروا بين الفقرات والأضلاع التي أمكن جمعها والتي تعود إلى العصر الجوراسي قبل نحو 150 مليون عام، على بقايا ضلع بطول يقرب من ثلاثة أمتار.

واكتُشفت هذه المتحجرات للمرة الأولى عام 2017 عندما كان أحد سكان منطقة بومبال يحفر الأرض بحفارة لبناء ملحق على ممتلكاته.

وفي مطلع أغسطس الجاري، استخرج فريق من الباحثين بقايا الديناصور لإجراء دراسات معمّقة على هذه المتحجرات. وقد تُجرى حفريات جديدة في الأشهر المقبلة في موقع اكتشافها وكذلك في المنطقة المحيطة.

والصوروبودا هي ديناصورات عاشبة ورباعية الأرجل، يمكن التعرف عليها من خلال عنقها وذيلها الطويلين، ويمكن أن يصل ارتفاع الديناصور إلى 12 متراً وطوله إلى 25 متراً، وهو من بين أكبر الحيوانات التي عاشت على وجه الأرض.

ويرجّح أن تكون المتحجرات المكتشفة بالقرب من بومبال عائدة إلى حيوان من فصيلة براكيوصورس التي عاشت خلال العصر الجوراسي العلوي.

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المصدر: وكالات
ديناصور
ديناصورات ومتحجرات
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