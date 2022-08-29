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دنيا

ظبى يقتل حارسه فى حديقة حيوان سويدية

أرشيفية
29 أغسطس 2022 17:59

أفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين بأن ظبيا نطح حارسه في حديقة حيوان سويدية حتى الموت. وذكر متحدث باسم الشرطة للإذاعة السويدية أن الرجل أراد نقل الحيوان إلى الحظائر بعد إغلاق الحديقة مساء الأحد.

وقال: "شيء ما حدث فيما يتعلق بهذا الأمر أدى إلى نطح الظبي له". وينتمي الحيوان لنوع من الظباء تعرف باسم إيلاند، والذي يعتبر أضخم الظباء في العالم.

ووفقا لمالك حديقة الحيوان، ريتشارد بيرجلوند، كان الموظف يتمتع بخبرة لأعوام كثيرة.

وقال بيرجلوند، الذي كان حاضرا وقت وقوع الحادث، للإذاعة السويدية: "إنه ليوم حزين ... أردنا إطعام الحيوانات وفجأة هاجمنا. لم نواجه أي مشاكل مع الحيوانات من قبل".

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المصدر: وكالات
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