«قناة أبوظبي» تعرض المسلسل التركي «الغراب»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت «قناة أبوظبي» وتطبيق ADtv الرقمي، عرض مسلسل التشويق والإثارة التركي «الغراب» يومياً من الأحد إلى الخميس طوال أيام الأسبوع، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويروي المسلسل قصة «كوزجون» وهو ابن ضابط شرطة نزيه يتعرض للغدر من قبل شريكه، فيسجن ظلماً ويموت في السجن قهراً، فيما يتم اختطاف ابنه الطفل كوزجون، الذي يتشرد في الشوارع. وبعد انقضاء عقدين من الزمن يُقرر كوزجون الانتقام ممن غدر بوالده وكان سبباً في تدمير حياته.

وتدور أحداث المسلسل حول عودة كوزجون «الغراب» بعد 20 عاماً للانتقام من قاتل والده، حيث يلتقي بحب طفولته «ديلا»، والتي بدورها تكون محامية ناجحة، وهي ابنة قاتل أبيه، الأمر الذي يؤدي إلى تأزم حلقات المسلسل، حيث تمتلئ قصة الحب بين «الغراب» و«ديلا» بالعقبات التي تجمع بين الغرام والانتقام. فعلى الرغم من الحب الكبير الذي جمع بين كوزجون وديلا منذ الطفولة، ومحاولة ديلا كسب «الغراب»، إلا أن الانتقام والعداوة التي تملأ قلب كوزجون، تجعله ثابتاً على موقفه ومتمسكاً بقراره بالانتقام من والدها.

تأخذ أحداث المسلسل منعطفاً رومانسياً، عندما تغيب ديلا عن الأنظار، وينطلق كوزجون في رحلة البحث عنها، فيما فرمان «أخ كوزجون» يبدأ الحرب على أخيه بتحريض من قبل آخرين. وتروي كومرو «أخت كوزجون» أحداث الماضي. تتوالى الأحداث وتتأزم في نهاية المسلسل وينتهي بمشهد يصدم المشاهد.

وجاء اختيار عرض مسلسل «الغراب» على «قناة أبوظبي» بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل على صعيد واسع، وليشكل إضافة جديدة إلى باقة المسلسلات والأعمال الدرامية التي تعرضها شبكة قنوات أبوظبي، بما يسهم في تنويع وإغناء المحتوى وزيادة الخيارات أمام الجمهور لتظل قنوات تلفزيون أبوظبي وجهة المتابعة الأكثر تفضيلاً لدى المشاهدين على مستوى الدولة والمنطقة.

ويتميز أداء الممثلين في «الغراب» باحترافية عالية وقدرة كبيرة على تقمص الشخصية والدور. والمسلسل من إخراج بهاندير انجي، ومن أهم أعمال الممثل باريش أردوتش «كوزجون» مسلسل «حب للإيجار»، أما أبرز أعمال بورجو بيريجيك «ديلا» فهما مسلسل «اليوم الثامن» ومسلسل «القرن الرائع».

يلعب دور البطولة في المسلسل الذي يمزج بين الدراما و«الأكشن» في الوقت نفسه، الممثل باريش أردوتش والممثلة برورجو بيرجيك، من تأليف بورجو غوركون وأوزلام يلماز، وهما كاتبتا المسلسل التركي الشهير «حب أعمى». وقد تُرجم المسلسل إلى عدة لغات عالمية وحقق نجاحاً كبيراً.

ويُعد مسلسل «الغراب» أحد أهم المسلسلات التركية المميزة التي تدور أحداثها في إطار درامي ورومانسي وبقالب مليء بالتشويق، في إطار التزام شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بتقديم المحتوى المتميز وأهم الأعمال الدرامية التي لاقت نجاحاً وأصداء إيجابية على مستوى المنطقة.

ويعرض مسلسل «الغراب» على قناة أبوظبي وعبر موقعها الإلكتروني وتطبيق ADTV المتوفر على منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي»، وخدمة البث المباشر التي تتيح فرصة متابعة كل البرامج والمسلسلات.