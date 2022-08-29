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اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
اليوم.. "ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً
29 أغسطس 2022 13:19
من المقرر أن تطلق وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مساء اليوم الاثنين، أكبر وأقوى صاروخ تم تصنيعه، لتحقيق رحلة طال انتظارها إلى القمر.
وتعليقا على الحدث، قال بيل نيلسون رئيس "ناسا": "سنطلق المركبة الفضائية الوحيدة في العالم المصممة لنقل البشر إلى الفضاء السحيق فوق أقوى صاروخ".
وتعد الرحلة، الاختبار الأولي لبرنامج "أرتميس"، والذي يمثّل محاولة من "ناسا" لإعادة البشر إلى القمر، والسفر إلى المريخ.
ولن تؤدي الرحلة التي تستغرق 42 يوما إلى دفع الصاروخ والكبسولة الجديدتين إلى الحد الأقصى فحسب، بل ستختبر مدارا جديدا وتذهب إلى أبعد مما كانت عليه المركبة القادرة على نقل طاقم إلى أبعد من القمر.
كما ستطلق 10 أقمار صناعية لاستكشاف القمر وتقييم الظروف لمهام الفضاء السحيق المستقبلية، حسبما ذكرت شبكة "أي بي سي" الإخبارية.
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