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"إل جي" تعتزم الكشف عن أكبر تلفزيون "أو إل إي دي" في العالم

"إل جي" تعتزم الكشف عن أكبر تلفزيون "أو إل إي دي" في العالم
29 أغسطس 2022 09:47

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية "إل جي إلكترونيكس" اليوم الاثنين اعتزامها الكشف عن أكبر جهاز تلفزيون يعمل بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي العضوي (أو إل إي دي)  خلال فاعليات معرض "آي إف أيه" الدولي للإلكترونيات بالعاصمة الألمانية برلين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن "إل جي" القول إنها تعتزم الكشف عن تلفزيون بشاشة مقاس 97 بوصة بتكنولوجيا "أو إل إي دي"، وأجهزة أخرى خلال المعرض الذي ينطلق الجمعة المقبل.
وسيتم طرح الجهاز للبيع في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الحالي، الذي يمثل موسم ذروة تسوق الأجهزة الإلكترونية بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في العالم.

ومع الكشف عن الجهاز الجديد الضخم ستضم مجموعة منتجات إل.جي إلكترونيكس من التلفزيونيات أجهزة بمقاسات 42 و48 و55 و77و 83 و88 بوصة إلى جانب الجهاز الجديد مقاس 97 بوصة.
يذكر أن شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية تحتل المركز الأول من حيث الحصة السوقية في سوق أجهزة التلفزيون غالية الثمن التي يبدأ سعرها من 2500 دولار بحصة قدرها 53.6% تليها إل جي بحصة قدرها 21.5% ثم سوني اليابانية بحصة قدرها 17.2% بحسب تقديرات شركة أو ميديا المتخصصة في متابعة سوق الإلكترونيات.

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