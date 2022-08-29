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وفاة كبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض

وفاة كبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض
29 أغسطس 2022 09:01

غيّب الموت في الولايات المتحدة طبّاخ الحلويات الفرنسي في البيت الأبيض خلال عهود خمسة رؤساء رولان ميسنييه عن 78 عاماً، على ما أعلنت جمعية تُعنى بتاريخ المقر الرئاسي الأميركي.
وأفادت جمعية "وايت هاوس هيستوريكال أسوسيشن"، أن ميسنييه توفي الجمعة بعد فترة قصيرة من المرض. 
ونشرت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة هيلاري كلينتون السبت عبر حسابها على تويتر صورة لها مع الراحل مرفقة إياها بتعليق جاء فيه "لدي ذكريات طيبة جداً عن الشيف ميسنييه، لقد أحب أن يسعد الناس بابتكاراته الجميلة، كبيوته الشهيرة من خبز الزنجبيل في عيد الميلاد، سنفتقده!".

أما مؤسسة رونالد ريجان فأعربت عن أسفها لوفاة رولان ميسنييه مذكّرةً بأنه "كان طاهياً في البيت الأبيض مدى 26 عاماً ولخمسة رؤساء أميركيين، بينها 25 عاماً ككبير طهاة الحلويات في البيت الأبيض". وأضافت "سيبقى شغفه والتزامه وحبه لعمله محفورا في ذاكرتنا".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن نجل ميسنييه أن أباه المولود في بلدة بوناي الصغيرة قرب مدينة بيزانسون الفرنسية والذي ترك عمله في البيت الأبيض عام 2004، توفي في ولاية فرجينيا جرّاء مضاعفات مرتبطة بالسرطان.
وكانت زوجة الرئيس جيمي كارتر روزالين وراء توظيف ميسنييه عام 1979. وكان سبق للطاهي الفرنسي الذي يتحدر من عائلة متواضعة تضم تسعة أولاد، أن عمل في فنادق كبرى في ألمانيا وبريطانيا وبرمودا بعد تدريبه المهني في بيزانسون.

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المصدر: وكالات
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