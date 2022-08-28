نورة الشحي.. محترِفة «البلوك تشين»

هناء الحمادي (أبوظبي)

لا وجود لكلمة مستحيل في قاموس نورة الشحي، فهي دائماً على أهبة الاستعداد لتلحق بركب التطور المستمر. أثبتت كفاءتها في تولي المهام الموكلة إليها في مختلف المواقع، وحققت إنجازات كثيرة كانت ثمرة عمل جدي ومنهج واضح. حصلت على الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا في نيويورك وLondon Business School في بريطانيا، تخرجت من برنامج «المرأة في مجالس الإدارة» في مؤسسة دبي للمرأة، ونالت شهادة محاسب مالي معتمَد من البورد الأميركي، وحصلت على بكالوريوس محاسبة من الجامعة الأميركية في الشارقة بامتياز.

نورة الشحي شخصية قيادية كافحت بشدة وتجاوزت الكثير من العقبات، تعمل مدققة مالية مرخصة من البورد الأميركي ومتخصصة في الحوكمة المالية وترميز الأصول في نظام «البلوك تشين» منذ 4 سنوات، وتعمل حالياً كمدرب معتمَد في مؤسسة التميز السويسري مع خبرة عملية لأكثر من 10 سنوات.

نورة الشحي وفرحة التخرج (الصور من المصدر)

العملات الرقمية

تقول الشحي: تكنولوجيا «البلوك تشين» حديثة وتحتاج إلى الوقت حتى تنضج وتتنوع في تطبيقاتها، ومن سمع عنها يعرف أنها التكنولوجيا المسؤولة عن العملات الرقمية أو NFTs، ويفهم عمق قدراتها وما تحتاجه من نظرة شمولية لا تقتصر فقط على العملات الرقمية وإنما تُعتبر البوابة التي ستشكل الكثير من الابتكارات في استخدامنا للإنترنت في المستقبل القريب.

وتوضح أنه في تعريف مبسط ل«البلوك تشين»، فهي قاعدة بيانات لا مركزية تتبع تقنيات مميزة في التخزين والتحقق من المعاملات الرقمية على الإنترنت باستخدام التشفير، والذي يوفر درجة ضمان عالية من المستحيل كسرها في ظل التقنيات المتوفرة اليوم. وتدير هذه القاعدة حواسيب غير مملوكة إلى كيان واحد، ما يجعلها غير خاضعة لأي سلطة مركزية، بل تتبع أنظمة مضمنة في شبكة اتصال هذه الحواسيب تضمن نزاهة البيانات والمعاملات التي تخزن في قاعدة «البلوك تشين».

حوكمة متينة

وتضيف: يأتي أول جزء في مجال تخصصي بتعريف قواعد الحوكمة المالية التي يجب أن تضمَّن في التطبيقات المبنية باستخدام «البلوك تشين» والتي تحفظ الحقوق والقيمة المالية لمستخدمي التطبيق. وأعمل حالياً على التركيز في نشر الوعي لدى الأفرد عموماً ولدى الشباب خصوصاً من خريجي الجامعات بهدف إرشادهم بإمكانيات «البلوك تشين» في تطوير الأعمال، والتخصص فيها وإنشاء شركاتهم الخاصة.

وتذكر نورة الشحي أن مجال «البلوك تشين» له تخصصات وتطبيقات في عدة مجالات، وقد اختارت الأصول والحوكمة المالية، التي جاءت من خبرتها العملية في التدقيق المالي على المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تلعب دوراً أساسياً في عمليات التشغيل وتأثيرها على القيمة السوقية والمالية. وترتكز أسس الحفاظ على هذه الأصول من خلال بناء أنظمة حوكمة متينة تساهم في تحقيق الأهداف بشفافية.



مجال الأصول

انطلاقة نورة الشحي في عالم «البلوك تشين» كانت عام 2018، وقد تخصصت في مجال الأصول، حيث تعمقت في دراسة إمكانية تكوين أصول رقمية وكيفية الحفاظ عليها بطريقة آمنة. وكان من أبرز استنتاجاتها في بحث التخرج، الاستخدامات المبتكرة والمتعددة والجديدة التي يمكن تحقيقها عبر الأصول المبنية على «البلوك تشين»، منها حفظ حقوق الملكية الرقمية مثل الصور والرسومات الفنية والشهادات الدراسية وشهادات الابتكار والرقمنة وتداولها عن طريق الإنترنت، وتحفيز الأفراد لسلوكيات تضمن الحفاظ على الموارد واستكمال المعاملات المالية بتكلفة منخفضة جداً وكفاءة أعلى من الأنظمة التقليدية.

فرص

تصف نورة الشحي مجال «البلوك تشين» بأنه مليء بالفرص، وهو سهل المنال لأي شخص يريد أن يستفيد من الابتكارات والفرص التجارية التي تمكنه التكنولوجيا من تحقيقها.