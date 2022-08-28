زينة بين «الليلة» و«التاريخ السري»

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة المصرية زينة لـ«الاتحاد» عن ملامح الشخصية الدرامية التي تقدما في أولى تجاربها على المنصات الإلكترونية، من خلال مسلسل «الليلة واللي فيها» الذي انتهت من تصويره. وتقدم دوراً صعباً عن سيدة تعاني من اضطرابات نفسية تحاول حلها، في إطار اجتماعي تشويقي.

وذكرت أن أحداث المسلسل تدور في 6 حلقات فقط حول علاقة بين زوجين تتسم بالغموض، ويشارك في بطولته سماح أنور، رشدي الشامي وآلاء سنان، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وأعربت زينة عن سعادتها بالعمل وتراه جديداً عليها تماماً، ولم تقدم مثله من قبل لصعوبة الدور. والمسلسل في مرحلة المونتاج والمكساج والجرافيكس، لوضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيداً لطرحه قريباً.

وتنتظر زينة عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر»، ولم تحدد الشركة المنتجة موعداً نهائياً للعرض، وتشاركها بطولته ليلى علوي، تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في قالب اجتماعي في الفترة ما بين ثورة 25 يناير إلى ثورة 30 يونيو. ويتناول الصراع بين الأحزاب للسيطرة على الحكم.

وكانت زينة غابت عن الموسم الرمضاني الماضي، بعد خروج مسلسلها «عشق أسود» من السباق لأسباب إنتاجية.