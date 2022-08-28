بصمات نسائية في قطاع الضيافة

دبي (الاتحاد)

حققت المطاعم التي تعود ملكيتها لإماراتيات نجاحاً باهراً في دبي، لتضفي بذلك المزيد من التألق في عالم الطهي، وتضع الأسس الراسخة التي توفر الدعم للجيل المقبل. واستطاعت المرأة الإماراتية أن تضع بصمتها الدائمة على مشهد المأكولات، وأن تلقى الإشادة على جهودها المبذولة للارتقاء بالقطاع، وتمكنت بفضل إبداعاتها المستوحاة من الثقافة والعائلة، من وضع معايير مبتكرة لفنون الطهي. وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، نضيء على بعض قصص النجاح في قطاع الضيافة.

إقبال كبير

حازت إبداعات شيخة العيسى في تحضير البرغر، اهتماماً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجد نفسها بعد فترة وجيزة تقدم وجبات البرغر عند الطلب من منزلها، قبيل افتتاحها مطعمها الخاص عام 2017.

نكهات أصيلة

تؤمن نهلة والي بأن فن الطهي يرتبط بالعائلة واللحظات السعيدة، ما دفعها لافتتاح مطعمها مع شقيقتيها نادية ونهاد، وأطلقا عليه اسم والدتهن. ويقدم المطعم نكهات عربية أصيلة.

مدرسة طهي

تركت حصة القاسم بصمتها في معهد تعليم الطهي بدبي «توب شيف» قبل افتتاح مشروعها مقهى الذواقة. وطورت تجربتها من خلال الأطباق والديكور والأجواء الدافئة. ويوفر المشروع مدرسة طهي للراغبين باحتراف هذه المهنة، عبر 100 دورة بإشراف طهاة ماهرين.

برامج إرشاد

يمثل مطعم آمنة الهاشمي مفهوماً جديداً نشأ من وسائل التواصل الاجتماعي، وتشارك في برامج الإرشاد لإلهام الشابات.

نكهات

الشقيقتان عائشة ونور العباسي العقل المدبر في فنون الطهي وعمليات الإدارة لمطعم آسيوي استوحى أطباقه من المأكولات التقليدية، ويتميز بتقديمه مزيجاً من النكهات والخيارات المفضلة في «سوق رايب».

أسلوب صحي

سعت نورا سالم لتأسيس مطعم يوازن بين أسلوب الحياة الصحية والحفاظ على النكهات، واستوحت قوائمه من رحلاتها حول العالم، مع التركيز على تقديم المأكولات صحية.