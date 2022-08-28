مجوهرات في مقبرة أثرية بالبيرو

(وكالات)

اكتشفت مجموعة من علماء الآثار البولنديين قبراً عمره 1000 عام لحرفي بارز من بيرو القديمة، تحت قلعة هوارمي، وهو موقع أثري معروف يقع على بعد 290 كم شمال ليما، وأطلق الباحثون على صاحب المقبرة اسم «سيد هوارمي»، وتحتوي المقبرة على مجوهرات وأغطية للأذنين من الذهب والفضة وفيروز وسكاكين وأشكال خشبية منحوتة بدقة. ووصف رئيس فريق البحث البولندي ميلوسز جيرش الاكتشاف بأنه «مذهل»، وأضاف «هي المرة الأولى التي نجد فيها رجلاً على هذا المستوى، كما أن القطع النادرة التي عثرنا عليها حافظت على حالها تقريباً».