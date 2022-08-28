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إقبال سياحي لحضور انطلاق «أرتيميس 1» إلى القمر

إقبال سياحي لحضور انطلاق «أرتيميس 1» إلى القمر
29 أغسطس 2022 03:33

ميريت أيلند (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

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يستعد حوالي 200 ألف شخص لحضور عملية إقلاع رحلة «أرتيميس 1» المأهولة إلى القمر التي تمهّد لرحلات مستقبلية مأهولة، ومن المرتقب أن يشهد الطريق اختناقات مرورية اعتباراً من الرابعة فجراً، وتشهد الفنادق على الساحل نسبة إشغال كاملة منذ أسابيع، إضافة إلى أن أماكن وقوف السيارات بالقرب من النقاط التي توفر أفضل رؤية للإقلاع محدودة، وتعتبر جوان بوستاندجي (45 عاماً) أن حضور عملية الإقلاع «تجربة فريدة»، وجاءت جوان مع زوجها وولديها من شمال إنكلترا لتمضية عطلة في فلوريدا ويبدأ برنامجها في يوم إقلاع الصاروخ بالانطلاق باكراً إلى شاطئ كوكو بيتش غير البعيد من مركز كينيدي للفضاء «لإيجاد مكان جيد».

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