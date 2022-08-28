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موسيقى عالمية بـ«الساحة الحمراء»

موسيقى عالمية بـ«الساحة الحمراء»
29 أغسطس 2022 03:33

(وكالات)

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انطلقت في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات مهرجان «برج سباسكايا» الدولي للموسيقى العسكرية الخامس عشر، بمشاركة 27 فرقة من داخل وخارج روسيا قدمت عروضاً موسيقية عسكرية واستعراضات شعبية وفنية، وأبهر حرس الشرف التابع لفوج 154 بريوبرازينسكي الجمهور بالخطوات المنضبطة والصفوف المنتظمة والحركات المتماثلة الدقيقة، ثم صعدت الفرقة السمفونية العسكرية المصرية مرتدية الملابس الفرعونية، وأدت مقطوعة «كاتويشا» الروسية الشهيرة، كما قدمت الفرقة العسكرية البوليفارية الوطنية استعراضات فلكلوية ورقصات بالأسلحة، وقدم المهرجان استعراضاً كبيراً بالألعاب النارية وبالإضافة إلى عروض الإضاءة والليزر التي زينت كاتدرائية القديس باسيل.

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