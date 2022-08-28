نجمة لـ«بافاروتي» في ممشى المشاهير

(وكالات)

دشنت في ممشى المشاهير بهوليوود نجمة للفنان الأوبرالي الراحل لوسيانو بافاروني خلال حفل بحضور ابنته كريستيانا وشقيقتها وأرملته وأحفاده، وقالت ابنته كريستيانا: «إنه لشرف عظيم أن أمثل والدي في هذه المناسبة العظيمة، كنت أتمنى أن يكون متواجداً معنا اليوم»، ونوهت بإخلاصه للجماهير، حيث مكث لساعات بعد انتهاء أحد عروضه لتوقيع أسطواناته للجمهور، قائلاً: «لن يضطر أي معجب إلى المغادرة خالي الوفاض»، وقال جيمس كونلون، قائد الأوركسترا الذي عمل معه إن الفنان الراحل «امتدت نجوميته إلى جميع أنحاء العالم، بعيداً عن حدود دار الأوبرا، ليصبح شخصية عامة رائدة في مجالها».