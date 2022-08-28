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تاريخ وفن على 1000 مروحة

تاريخ وفن على 1000 مروحة
29 أغسطس 2022 03:33

(وكالات)

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يستعرض متحف آكيتاين في مدينة بوردو الفرنسية تاريخ مروحة اليد التي كانت رديفاً للحياة الأرستقراطية وطبقة النبلاء في القرن الثامن عشر، ويستطيع زوار معرض «روح العصر» -الذي يستمر حتى 20 نوفمبر- القيام برحلة إلى الماضي عبر أكثر من 1000 مروحة متنوعة الخامات بين الدانتيل أو الجلد أو الريش، كما تتنوع إطاراتها بين الخشب والعاج واللؤلؤ، وبعضها مطعم بالذهب أو الفضة أو الترتر، وتقول جينيفيف سابرون أمينة المعرض: «إن بعض المروحات توضح أحداثاً مهمة مثل أول رحلة منطاد أو اقتحام الباستيل والانتصارات العسكرية، وبعضها يعبر عن صاحبتها إن كانت مخطوبة أو متزوجة أو حتى أرملة.

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