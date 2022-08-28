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دنيا

السعودية تمنع المشروبات الغازية في المدارس

تعبيرية
28 أغسطس 2022 16:53

أكدت وزارة الصحة في السعودية منع بيع المشروبات الغازية في المدارس التي يشكل تناولها بكثرة خطراً على صحة الأطفال.

وشددت وزارة التعليم على عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم، مؤكدة التشديد على متابعة التزام المقاصف بعدم بيع المشروبات الغازية، إضافة إلى التزام مقدمي الخدمة بالخيارات التي يسمح ببيعها في المدارس، إذ تم توجيه إدارات التعليم منذ وقت مبكر بفتح باب المنافسة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الغذائية، وفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية.

وقالت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، إن وزارة التعليم أكدت على إدارات التعليم ضرورة المتابعة والتحقق مما يقدمه مزودو الخدمة في المقاصف المدرسية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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