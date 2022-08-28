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مدونات صوتية على «تويتر»

شعار تويتر
28 أغسطس 2022 15:57

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي تويتر خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى التدوينات الصوتية "بودكاست" عبر المنصة.
وقالت المنصة، إنه يمكن استخدام علامة التبويب Spaces لكي يستمع إلى المدونات الصوتية الشهيرة من أنحاء العالم.

وذكر موقع سي نت دوت كوم، أنه يمكن للمستخدم الدخول إلى مركز المدونات الصوتية على علامة التبويب Spaces حيث ستظهر أمامه بشكل تلقائي التدوينات المناسبة لاهتمامه في ضوء أنشطته على منصة تويتر.

فإذا كان المستخدم يتفاعل باستمرار مع محتوى مطبوعة معينة على موقع تويتر، فإنه قد يفضل رؤية المدونات الصوتية الصادرة عن هذه المطبوعة. كما يستطيع المستخدم ترتيب التدوينات صعودا وهبوطا من أجل تخصيص أكبر للتدوينات التي تقترحها تويتر في ضوء تفضيلات المستخدم.

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المصدر: وكالات
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