محمد رمضان.. عمدة «ع الزيرو»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يعود محمد رمضان إلى السينما بعد غياب 5 أعوام، بتجربته الـ 17 من خلال فيلم «ع الزيرو»، والذي كان يحمل اسم «بطل عادي»، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي حول «أوفيس بوي» بشركة خاصة، ويستعرض حياته اليومية وعلاقته بابنه والظروف التي تواجههما وكيفية التغلب عليها.

وقال رمضان لـ«الاتحاد»: إن العمل يستهدف إيصال رسالة مجتمعية مهمة إلى الآباء بأنهم أبطال في عيون أبنائهم مهما كانت طبيعة عملهم والظروف المحيطة بهم.

وعن سبب تغيير اسم الفيلم، كشف أن الأحداث تتضمن أغنية عنوانها «ع الزيرو»، يغلب على كلماتها الطابع الإنساني وأقدمها بشكل مختلف وجديد عن اللون الغنائي الذي انتهجه، وبعد التشاور مع القائمين على العمل فضلنا الاسم الجديد.

ويشارك في البطولة أحمد كمال ونيللي كريم في أول تعاون فني يجمعهما بمحمد رمضان، إخراج ماندو العدل، وتأليف مدحت العدل الذي يعود للكتابة السينمائية بعد غياب 12 عاماً منذ كتب فيلم «الديلر» عام 2010.

وعلى الصعيد الدرامي يخوض محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «العمدة»، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية بإحدى القرى المصرية، في ثاني تعاون بينهما بعد «البرنس» عام 2020، و«الأسطورة» الذي عُرض قبل 7 أعوام، وبدأ المخرج التحضيرات الأولية للعمل واختيار أبطاله.

ويستعد رمضان لفيلمه «نمبر وان»، ويبدأ تصويره بعد الانتهاء من «ع الزيرو»، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حول بطل رياضي يمارس إحدى الألعاب القتالية، تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي.

وينتظر محمد رمضان فيلمين مؤجلَين الأول «رجالة حمزة»، وتعتمد أحداثه على 3 أبطال، تأليف محمد ناير وإخراج هادي الباجوري ولم يتم تحديد موعد التصوير، والثاني إخراج العراقي ياسر الياسري، وتدور أحداثه في إطار التشويق حول مفتش جنائي إبان فترة الاحتلال الإنجليزي، والعمل في مرحلة التحضيرات الأولية.

وحول تحضيره لألبوم غنائي، قال رمضان: الغناء هواية أطل بها على الجمهور، وأقدم لوناً معيناً، وأحلم بتقديم مسرح غنائي استعراضي، وفي النهاية أنا ممثل ولست مطرباً لكي أطرح ألبومات، وأكتفي بالأغاني المنفردة التي تسلط الضوء على الواقع.