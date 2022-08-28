4 طرق لتنشئة الأولاد على تقدير المرأة

ترجمة: عزة يوسف

تتزايد التصرفات غير مقبولة من الرجال تجاه النساء حول العالم، لذلك نشر موقع All Pro Dad الأميركي المختص بالتربية الإيجابية بعض الطرق التي يجب أن نربي عليها الأبناء في تعاملهم مع النساء.

1 ـ المساواة في المهام:

قد يوكل الآباء بعض المهام لبناتهم ولا يوكلون المهام نفسها للأولاد باعتبار أنهم ذكور، كما أنهم يبررون أي سلوك فظ يقوم به الذكور، في حين أنه يجب وضع جميع الأبناء في موقع المسؤولية على قدم المساواة وجعلهم يدركون أنهم يستطيعون إنجاز أي شيء يطمحون إليه.

2 - التعلم من النساء:

شجِّع أولادك على التعلم من مشاهدة الرياضات النسائية أو متابعة سيدة عالمة أو قائدة سياسية، ليلاحظوا وجودهن ومكانتهن المؤثرة في الحياة، كما يجب أن يعرفوا كيف يتعلموا منهن حتى تتكوَّن لديهم فكرة أن القيادة لا تقوم على أساس النوع.

3 ـ قيمة المرأة:

شجِّع أبناءك على التعامل مع الفتيات كصديقات وتكوين صداقات صحية معهن حتى لا يكبروا ولديهم انطباع خاطئ عن النساء، فيجب أن تعلمهم قيمة المرأة في الحياة.

4 ـ القدوة:

تتطلب تربية الأولاد أن نكون رجالاً أفضل، وذلك من خلال التعامل مع المرأة باحترام والتحدث عنها بأنها مساوية للرجل في كل شيء، فمن السهل أن يحاكي الأبناء تصرفات آبائهم أفضل من أي محاضرات ومناقشات.