طفل يرافق شرطة دبي على متن «زورق سريع»

دبي (الاتحاد)

حققت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع مبادرة «الروح الإيجابية»، ومركز شرطة الموانئ، أمنية الطفل سلطان عبد الله مُحسن، البالغ من العمر 9 سنوات، بالحصول على جولة على متن زورق شرطة دبي السريع، وذلك تقديراً لحرصه الدائم على المشاركة في الأعمال التطوعية المجتمعية التي تنفذها مبادرة الروح الإيجابية.

واستقبل المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة في شرطة دبي، الطفل سلطان في المركز، ثم اصطحبه في جولة على متن زورق شرطة دبي السريع، ما أدخل البهجة والسرور عليه وعلى عائلته التي ثمنت دور شرطة دبي في إسعاد طفلها وتحقيق أمنيته.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تحقيق أمنية الطفل سلطان، تأتي ضمن برنامج «إسعاد طفل» الهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي لإسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات ضمن رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية، والتي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً إلى جانب دورها الرئيس في المجال الأمني.

وأوضح الرائد علي يوسف آل علي، رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية، أن إدارة التوعية الأمنية باشرت في تحقيق أمنية الطفل سلطان تكريماً لحرصه على المشاركة في الأعمال التطوعية لمبادرة الروح الإيجابية، مبيناً أن شرطة دبي تحث دائماً على المشاركة الإيجابية للأطفال في التطوع والأنشطة الاجتماعية في فترة الإجازة الصيفية، لما لذلك من مساهمة في إكسابهم مهارات تدعم خبراتهم الحياتية.

وأكدت فاطمة بوحجير، منسقة مبادرة «الروح الإيجابية»، أن الطفل سلطان وبدعم من عائلته يحرص على التطوع والمشاركة الفاعلة في فعاليات المبادرة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي والسعادة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين، مشيرة إلى أن شرطة دبي حرصت على تشجيعه وتكريمه عبر تحقيق أمنية يرغب بها، فأبدى رغبته في الحصول على جولة على متن الزورق السريع.