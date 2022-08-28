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ما تأثير الأفوكادو على صحة القلب؟

ما تأثير الأفوكادو على صحة القلب؟
28 أغسطس 2022 09:48

كشفت الدكتورة سفيتلانا بافليتشينكو، أخصائية أمراض القلب الروسية، التاثير الإيجابي للأفوكادو في عمل القلب لاحتوائه على فيتامينات وعناصر معدنية مهمة، وفقاً لـ RT.

وتشير الأخصائية، إلى أن الأفوكادو يحتوي على البوتاسيوم المسؤول عن توصيل الإشارات العصبية إلى عضلات القلب. وأن استبدال الدهون الحيوانية بدهون نباتية غير مشبعة يخفض خطر الموت بأمراض القلب بنسبة 24-26 بالمئة.

وتضيف، كما أن الأفوكادو يحتوي على عناصر السيليكون والبورون والنيكل، التي تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

وتقول، "يتميز الأفوكادو، في أنه يحتوي بالإضافة إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة، على مضادات أكسدة طبيعية وفيتامينات وألياف غذائية. وتساعد هذه المواد مجتمعة على امتصاص بعضها البعض، وتعزز تأثيرها الإيجابي في الجسم".

وتشير، إلى أنه لا توجد موانع لتناول الأفوكادو، باستثناء التحسس الفردي من الفاكهة. كما يجب الأخذ بالاعتبار أنه يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

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المصدر: وكالات
القلب
صحة القلب
الأفوكادو
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