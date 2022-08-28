ابنة الإمارات «علامة فارقة» في مدن ياس الترفيهية

نسرين درزي (أبوظبي)

قد لا يدرك كثيرون أن الإبهار المشهدي ورفاهية الخدمات والدقة في التفاصيل التي تنعم بها مدن ياس الترفيهية على جزيرة ياس بأبوظبي، والتي جذبت على مر السنين الزوار والسياح من مختلف دول العالم، تقف وراءها نخبة من النساء الإماراتيات الرائدات في مجالهن، واللاتي لا يوفرن جهداً إلا ويبذلنه لتقديم كل ما في وسعهن من مهارات وخبرات للارتقاء بقطاع الترفيه والخدمات في الدولة.

وفي يوم المرأة الإماراتية، نضيء على عمل عدد من القياديات اللاتي يعملن ضمن فريق «ميرال»، المطوِّر الرائد للوجهات على مستوى أبوظبي، بما فيها مدن ياس الترفيهية. ويتحدثن عن دورهن المحوري وبصماتهن اللافتة في ميادين إدارية وتنفيذية وإشرافية عدة، ضمن «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«وارنر براذرز أبوظبي» و«كلايم أبوظبي». فماذا تقول المرأة الإماراتية في يومها عن عملها البارز في قطاع الترفيه والخدمات؟

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جهود مذهلة

تلعب تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في «ميرال»، المطوِّر الرائد للوجهات على مستوى أبوظبي، دوراً محورياً في دعم الاستراتيجية المتكاملة لدى المجموعة، بما يشمل عمليات التسويق والتواصل والعلاقات العامة التي تتضمن تعزيز الوعي والتوجهات والشراكات التجارية. وتتولى مهمة الإشراف على إنشاء وتطوير الأصول الخاصة بالعلامة في إطار الحملات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تأتي بالتوازي مع جهود العلامة المستمرة لتوسيع حضورها في السوق العالمية عالية التنافسية. وحقق قسم الاتصال المؤسسي والتسويق تحت قيادة السعيد العديد من الإنجازات المهمة، بما فيها توكيل المجموعة الإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات في جزيرة السعديات.

تقول تغريد السعيد: أنا فخورة جداً بالعمل الذي تقوم به المرأة الإماراتية، حيث أثبتت دورها المتميز في مختلف المجالات على الصعيدين المحلي والدولي وتجاوزت كل التوقعات. ويشرفني أن أكون في عصر يشهد تمكين النساء ومشاركتهن في القيادة، وأثق دائماً بقدرتي على التفوّق في أي مجال بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه دولتنا.

تقليص الفجوة

وعن دعم القيادة الرشيدة ترى أن الحكومة قدمت جهوداً مذهلة لتمكين النساء، حيث أطلقت المبادرات التي تساعد الإماراتيات على التميز في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية، بينها استراتيجية التوازن بين الجنسين في الإمارات 2022 - 2026، والتي تهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وجعلها مرجعاً للوائح التنظيمية إقليمياً. كما تشكل النساء 66% من القوى العاملة في القطاعات الحكومية في الإمارات، ونحو ثلث أعضاء مجلس الوزراء الإماراتي، وهي إحدى أعلى النسب في العالم. وتدرك الحكومة تماماً أهمية تمكين المرأة والاستثمار في مستقبلها، حيث حققت الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2022 بنسبة وصلت إلى 71.6%، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتوضح أنها أدركت في وقت مبكر أنه من خلال العمل الجاد والمثابرة، ووضع أهداف واضحة وخطة تنفيذية، يمكنها تحقيق أي مشروع.

مواهب واعدة

من جهتها تتحدث مريم المشرخ، عن دورها كمديرة الموارد البشرية في «ميرال»، لافتة إلى أنها تشعر بالامتنان لأنها تعمل في قسم يوظف المواهب الواعدة التي غالباً ما تضم نساءً طموحات، وتفخر بأهمية منصبها الذي يمنحها مسؤولية توفير الفرصة نفسها التي حظيت بها في بداية مسيرتها المهنية، لتمكين المرأة ومساندة وتأهيل زميلاتها في العمل لما فيه رفعة الوطن، من منطلق إيمانها بأن مسيرة المرأة هي جزء من مسيرة تطور الإنسانية جمعاء.

وتضيف: أنا فخورة جداً لأنني جزء من فريق أطلق العديد من البرامج الاستراتيجية، بما فيها برنامج «مهاراتي»، لتطوير المواهب الشابة وتزويدها بالأدوات اللازمة لتعزيز إمكانياتها ومهاراتها القيادية ضمن قطاعات السياحة والترفيه والاستجمام. وقد نجحت حكومتنا إلى حد بعيد بتمكين المرأة وتنمية دورها على المستويات كافة، بما أهّلها لتسلُّم المناصب القيادية في مختلف المجالات.

وتوضح أنه بصفتها مديرة قسم الموارد البشرية، يتوجب عليها العمل مع كل الموظفين على اختلاف ثقافاتهم، ووضع البرامج المناسبة لكل لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الوظيفية.

أروى الجفري تتابع عملها في «وارنر براذرز أبوظبي» المدينة الأولى من نوعها (من المصدر)

طرح الأفكار

بالدخول إلى المدن الترفيهية في جزيرة ياس، والتي تحولت في فترة وجيزة إلى محط أنظار العالم، تتألق أروى عبدالله محسن الجفري في عملها كمساعد مدير خدمة العملاء في «وارنر براذرز أبوظبي»، مهمتها ضمان سير العمليات اليومية بسلاسة وفاعلية، بالإضافة إلى الإشراف على التشغيل والإغلاق اليومي للمرفق الترفيهي. تصف دورها بالأساسي لرسم الابتسامة على وجوه الزوار والموظفين، وتؤكد أن مجموعة «ميرال» وفّرت لها بيئة ملائمة لطرح أفكارها بثقة وشفافية من خلال وظيفتها لتقديم أفضل ما لديها من مهارات لتطوير مجال عملها، وتوفير الدعم اللازم للموظفين وأفضل خدمة للزوار.

ثمار جهود

تنظر أروى بفخر إلى المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية بعدما تقلدت مناصب عليا في مختلف المجالات، وترى أن هذه الإنجازات هي ثمار جهود القيادة الرشيدة في دعم المرأة، قائلة: كل الشكر والامتنان لما بذلته دولة الإمارات من جهود نحو تمكين المرأة، بداية من البذور التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية في عام 2015.

عائشة إبراهيم

دعم لامتناهٍ

عائشة سالم إبراهيم، تعمل في قسم خدمة العملاء في «عالم فيراري أبوظبي»، تؤدي مهمتها بشغف، وهي التأكد من أن جميع الزوار يستمتعون بوقتهم أثناء زيارتهم للمدينة الترفيهية، وأن يغادروا مستمتعين والابتسامة تملأ وجوههم، ما يشعرها بالفخر والرضا. وتقول: شكراً لدولتي الحبيبة، وأتمنى لكل امرأة إماراتية أن تحقق كل ما تريده في حياتها المهنية لأن عليها أن تسعى وراء أحلامها وألا تفقد الأمل، بل أن تعمل بجد واجتهاد للوصول إلى أهدافها.

مهرة الكعبي

إلى الفضاء

وتذكر مهرة هاني مهدي الكعبي قائدة فريق في «كلايم أبوظبي»، أنها سعيدة لكونها تعمل في شركة توفر العديد من الفرص للمرأة لتبرز من خلالها قدرتها على إثبات ذاتها، مؤمنة بأن المرأة الإماراتية وصلت إلى أعلى المناصب في مختلف القطاعات وستستمر بالصعود للوصول إلى الفضاء.

وترى أن ذلك يتحقق من خلال السعي الدؤوب لدولة الإمارات في تمكين المرأة بشتى المحافل، قائلة: ها نحن اليوم لدينا قيادات نسائية بارزة أثبتت وجودها بدعم من قيادتنا الرشيدة.

وتضيف: التغلب على المعوقات ممكن من خلال العزيمة والإصرار، وهي تستمد قوتها من كونها ابنة الإمارات دولة الأمن والأمان والحكمة.

مريم حداد

على الوعد

مريم حداد مساعد مدير أمن في «ياس ووتروورلد أبوظبي» تكرس وقتها للزوار الباحثين عن المرح، وتجد نجاحها من خلال الدور الذي تمثله كواحدة من بنات الإمارات المثابرات.

وتذكر أن المرأة الإماراتية تقلّدت مناصب مهنية في مختلف المجالات، ووصلت إلى مناصب رفيعة بالدولة، مشيرة إلى أن هذه المكانة التي وصلت إليها هي نتيجة طموح قادتنا في دعمها وتمكينها لتضطلع بدورها الطبيعي كمشارك فاعل في عملية التنمية.

وتقول: نحن فخورات بثقة قادتنا الكبيرة لنا، ونحن على الوعد بأننا أهل للثقة.

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جهود التنمية

تحتفل الدولة في 28 أغسطس، بيوم المرأة الإماراتية، وهو اليوم نفسه الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام. ويأتي هذا الاحتفال إيماناً من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه. وتحتفل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهذا اليوم.

استراتيجية

في 8 مارس عام 2015، أطلقت «أم الإمارات»، الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015 2021، والتي توفر إطار عمل للقطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج عمل، تسهم في جعل الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة وريادتها.

فرق واضح

تصدرت الإماراتية مناصب مشرفة في مختلف الميادين، وسجّلت حضوراً لافتاً في قطاع السياحة والترفيه والخدمات الذي انخرطت فيه محدثة فرقاً واضحاً على صعيد الإدارة والتنظيم والتطوير والتواصل اليومي مع الرواد من داخل الدولة وخارجها. وبتميزها اللافت في فنون الضيافة والعلاقات العامة وخدمة العملاء، تركت بصمات نجاحها في وجهات الاستقطاب، لتخبر عن قدراتها في خوض شتى المجالات.

تغريد السعيد

عضوية وإشراف

تشغل تغريد السعيد منصب عضو في مجلس إدارة «إكسبيرينس هب»، الشركة المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس والتابعة لشركة ميرال. وتنشط السعيد في العديد من مجالات القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتشارك في الإشراف على برنامج تيك ستارز وHub71 لتحفيز الأعمال، وهي عضو في المجلس الاستشاري لريادة الأعمال الخاص بخريجي جامعة ستراثكلايد في الإمارات، وعضو في صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالإضافة إلى كونها شريكاً لدى twofour54.