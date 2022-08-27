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بيع سيارة للأميرة ديانا بمبلغ كبير

سيارة الأميرة ديانا
28 أغسطس 2022 00:27

بيعت سيارة فريدة كانت تقودها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، مقابل 724500 جنيه إسترليني (851070 دولاراً أميركياً) في مزاد أقيم بحلبة سباق سيلفرستون البريطانية اليوم السبت.
وذكر موقع سيلفرستون على الإنترنت أن هذه كانت آخر سيارة "فورد" من طراز "إسكورت آر.إس تيربو من الفئة الأولى"، اقتنتها أميرة ويلز في الفترة بين عامي 1985 و1988.كانت الأميرة تظهر وهي تقود هذه السيارة في شوارع تشيلسي وكينزنجتون قبل أن تعيد تسليمها إلى شركة "فورد" بعدما قطعت 6800 ميل. بعد إعادتها إلى الشركة، اشتراها أكثر من مالك قبل أن تعود مرة أخرى إلى حوزة "فورد"، وفقاً لموقع سيلفرستون.
ولم يذكر الموقع اسم الفائز بالمزاد.
كانت سيارات "آر.إس تيربو من الفئة الأولى" تُصنع عادة باللون الأبيض، لكن شرطيا مكلفاً بحماية العائلة المالكة طلب طلاء سيارة ديانا بالأسود لتكون أقل إثارة للانتباه، على حد قول منظمي المزاد.
تحل هذا الأسبوع ذكرى مرور 25 عاما على وفاة ديانا عن عمر 36 عاماً عندما تحطمت سيارة "الليموزين" التي كانت تستقلها في نفق في العاصمة الفرنسية باريس بينما كانت تحاول الهروب من المصورين الذين كانوا يلاحقونها على دراجات نارية.

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المصدر: رويترز
سيارة
الأميرة ديانا
مزاد علني
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