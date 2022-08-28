ما سر رشاقة الأميرة السبعينية؟

ترجمة: عزة يوسف

بالرغم من أن عمرها 71 عاماً، وتُعتبر أحد أكثر أفراد العائلة الملكية البريطانية انشغالاً، إلا أن الأميرة آن تحافظ على لياقتها ونشاطها بسبب اتباعها روتين حياة صحية. وإلى جانب التزامها بممارسة التمارين الرياضية، تتبع الأميرة نظاماً غذائياً لضمان شعورها بالطاقة على مدار اليوم، ولا تخشى تناول الوجبات الخفيفة عند شعورها بالجوع، كما تستمتع بتناول الفاكهة، ومنها الموز على الإفطار، وتفضل النوع الناضج لأنه أسرع في الهضم وغني بمضادات الأكسدة. وذكر موقع Express الهندي أن الأميرة تتناول الكيوي لأنه يمدها بالطاقة ويحتوي على مستويات عالية من الفيتامينات، ويساعد على هضم اللحوم والبروتينات. وتفضل الأميرة آن السالمون والبيض ولحوم الأبقار التي تتغذى على الحشائش فقط. وتتناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم باعتدال حتى لا يزداد وزنها.