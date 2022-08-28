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«الألوان».. دليل صحة النساء

«الألوان».. دليل صحة النساء
28 أغسطس 2022 04:27

أبوظبي (الاتحاد)

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وجدت أبحاث نشرها موقع Eat This الأميركي أنه يمكن للنساء تقليل أو منع خطر الإصابة بالمرض، من خلال الالتزام بنظام غذائي صحي مليء بالألوان، كالبطيخ والبرتقال والفلفل الحلو والنباتات التي تحتوي على الكاروتينات الفاعلة لمنع فقدان القدرات المعرفية والبصرية، والعيش بصحة جيدة.
ونشر الخبراء أن عادة واحدة بسيطة هي الغذاء الصحي، يجب على كل سيدة إضافتها إلى روتينها اليومي لطرد الأمراض.
وقالوا: إن إدراج الفواكه والخضراوات في الوجبات يزيد من مضادات الأكسدة المفيدة في إبطاء تدهور الجهاز العصبي المركزي. وبالرغم من أنه يمكن تناول المكملات الغذائية لعلاج نقص الكاروتين، إلا أن الدراسة تنصح بالحصول على الفوائد بشكل طبيعي من الفواكه والخضراوات.

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